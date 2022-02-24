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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sonrası güvenlik zirvesini topluyor

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sonrası güvenlik zirvesini topluyor

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından, güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanımasıyla başlayan gerilim hiç olmadığı kadar yükseldi. Rusya ordusu Donbas bölgesine bu sabah itibarıyla özel bir askeri harekat başlatırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksiy ise ülkede sıkıyönetim ilan etti.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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