Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Park bahçelerde yatanların öğrencilikle alakası yok. Bu Gezi Parkı olayının bir benzeridir."
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Park bahçelerde yatanların öğrencilikle alakası yok. Bu Gezi Parkı olayının bir benzeridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Park bahçelerde yatanların öğrencilikle alakası yok. Bu Gezi Parkı olayının bir benzeridir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin felaketinden kendine siyasi ikbal devşirme peşinde olanları, içinde bulundukları yalan ve iftira...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız."
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