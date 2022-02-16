Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara da gereken yaptırımları uygulayacaklardır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, 5 Şubat cumartesi günü yaptırdıkları Kovid-19 testinde koronavirüsün Omicron varyantına maruz kaldıklarının anlaşıldığını hatırlattı.

Bu sonuç üzerine kendilerini İstanbul'daki evlerinde karantinaya aldıklarını ve hastalığı hafif belirtilerle geçirdiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Bu süreçte yürekten gelen dualarıyla, iyi dilekleriyle, gönül gönüle kurdukları köprülerle yanımızda olan milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bizzat arayarak veya çeşitli mecralardan mesaj yayınlayarak geçmiş olsun temennilerini ileten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e, diğer tüm siyasi parti genel başkanlarına, yöneticilerine, milletvekillerine, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine şahsım, ailem adına teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletmek için arayan çok sayıda ülke lideriyle de telefon görüşmesi yaptıklarını ifade ederek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzzetbegoviç, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, mesaj veya mektupla geçmiş olsun dileklerini ileten 23 ülke ve uluslararası kuruluş başkanı ile 26 ülke ve uluslararası kuruluş temsilcisine de teşekkür etti.

Karantina döneminde de çalışmalarını ihmal etmediklerini, çeşitli vesilelerle telefonla görüştüğü farklı illerden insanlar vasıtasıyla pek çok hususu doğrudan hayatın içinden takip etme imkanı bulduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde, devlet ve hükümet işlerini de hem yakından takip ettik hem de gereken yönlendirmeleri yaptık, talimatları da verdik." dedi.

Erdoğan, testlerinin negatife dönmesinin ardından cuma günü, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi üyeleriyle bir araya gelerek ortak gündemlerini ve birlikte yapacakları çalışmaları Vahdettin Köşkü'nde istişare ettiklerini hatırlattı.

"İş dünyamızdan en az yüzde 14'lük bir indirim beklediğimizi söyledik"

Cumartesi günü ise Hazine ve Maliye Bakanlığının iş dünyasıyla birlikte enflasyonla mücadele konusunda atacağı yeni adımları açıkladığı bir toplantıya canlı bağlantıyla katıldığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu bağlantı sırasında, gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşürme, yani etiketlerde doğrudan 7 puanlık bir indirim yapma kararımızın müjdesini de milletimizle paylaştık. Pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve su, süt ve süt ürünleri, peynir çeşitleri, yumurta, yemeklik yağ çeşitleri, şeker ve şekerli ürün çeşitleri, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi günlük hayatta sık tüketilen gıdaları kapsayan ürünlerdeki KDV indiriminin ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Üreticiden toptancıya ve perakendeciye kadar gıdanın tüm süreçlerini kapsadığı için enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığımızın bir ifadesi olan bu KDV düzenlemesi, devlet olarak bizim attığımız bir adımdır. İstanbul'daki toplantıda iş dünyamızdan, gıda başta olmak üzere tüm ürünlerde yüzde 7 KDV ve yüzde 7 kendi fedakarlıkları şeklinde en az yüzde 14'lük bir indirim beklediğimizi söyledik. Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara da gereken yaptırımları uygulayacaklardır. Hepimiz aynı gemide olduğumuza, ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre külfetine de beraberce katlanacak, yükü beraberce omuzlayacağız. Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir ne hakkaniyete sığar ne de sürdürülebilirlik ilkesine uyar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı toplantıda 3 ayrı başlık altında 60 milyar liralık kefalet limitiyle uygulamaya geçirilen Kredi Garanti Fonu Paketi'nin detaylarının da iş insanlarına aktarıldığını belirterek, üretime ve istihdama önemli bir destek sağlayacağına inandığı bu paketin de iş dünyasına hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantıda, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusundaki yol haritasının da kamuoyuyla paylaşıldığını dile getiren Erdoğan, "Kuyumcuların, bankaların ve altın rafinerisinin içinde yer aldığı bu imkandan yararlanmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz." dedi.

"Türkiye'nin gelişmesine katkı verecek ülkelerle temaslarımızı daha da sıklaştıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi ve salı günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek, hem Abu Dabi'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiklerini hem de EXPO 2020 Dubai Türkiye Milli Gününe katıldıklarını hatırlatarak, "Ziyaretim sırasında farklı alanlarda imzaladığımız toplam 13 anlaşmayla ülkelerimiz arasındaki münasebetlerin ahdi temelini güçlendirdik. Bir süredir durgunluk içinde olan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine yeni bir ivme kazandıran bu ziyaretin her iki ülke açısından da verimli ve hayırlı neticeler doğuracağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde Körfez Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine katkı verecek diğer ülkelerle yakın temaslarımızı daha da sıklaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kabine Toplantısında, gündemlerindeki hususları istişare ettiklerini ve yeni dönemin yol haritasıyla ilgili değerlendirmeler yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Görüldüğü gibi ülkemize ve milletimize hizmetlerimizi kaldığımız yerden hatta çok daha yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)