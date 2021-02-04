Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin 'yeni anayasa' zirvesi sona erdi
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin 'yeni anayasa' zirvesi sona erdi

04.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:09

Son dakika: Cumhur İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. 1 saat süren görüşmede, Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme yaptı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhur İttifakı'nın iki liderinin görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni anayasa çağrısının' ele alındığı öğrenildi.

Hukuk ve ekonomi alanında yapılması beklenen reformlar ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoların da masaya yatırıldığı ifade edildi.

Erdoğan bu görüşmeden sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

ERDOĞAN, 'YENİ ANAYASA' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 'Yeni Sivil Anayasa' çağrısı yapmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir Anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla uzlaşırsak yeni Anayasa için harekete geçebiliriz.

BAHÇELİ, ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA DESTEK VERMİŞTİ

MHP Lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir toplum sözleşmesi çerçevesinde devletin kuruluş esaslarını belirleyip fonksiyonel hale getiren anayasanın diğer hukuk metinlerinden muhteva olarak farklılıklar içermesi şüphesiz kaçınılmazdır.

Buradan hareketle mevcut ve meri Anayasa'nın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın da görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndeydi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin 'yeni anayasa' zirvesi sona erdi

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