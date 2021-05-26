Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya tam destek: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya tam destek: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz

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Son dakika! Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan iddiaları sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "İçişleri Bakanımızın yanındayız ve yanında olacağız. Hedef bakanımız değil, güçlü Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan iddialarına değindi.

"HEDEF BAKANIMIZ DEĞİL TÜRKİYE'DİR"

"Ülkede mikserler var." diyerek söz konusu iddialar hakkındaki görüşlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların ardında ülkemizdeki huzurun sağlanması var. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız, yanında olacağız. Binali Yıldırım'ın da oğlu üzerinden hedef alınması asıl niyeti gösteriyor. Ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmedik, bu tezgahı da bozacağız. Hedef bakanımız değil, güçlü Türkiye'dir" dedi.

"PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Muhalefet liderlerine de seslenen Erdoğan, "Bay Kemal, Meral, size buradan ekmek çıkmaz boşuna uğraşmayın. Suç çetelerinin mensuplarını nereye kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Bunları da FETÖ'cüler gibi yargıya getirene kadar peşlerini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY ARAŞTIRILACAK"

Erdoğan ayrıca hiçbir iddia ve ithamın ortada bırakılmayacağını; her şeyin yargı tarafından araştırılıp tüm yalanların ve iftiraların ortaya döküleceğini söyledi.

DÜN DE BAHÇELİ DESTEK MESAJI VERMİŞTİ

Dün de partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Hedef Türkiye'dir" diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanında olduklarını açıklamıştı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya tam destek: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz
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