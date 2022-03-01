Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'nın AB üyeliği talebiyle ilgili açıklama: Gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kosova Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde neler konuşulduğundan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balkanlar ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Siyasi ilişkilerimizin yanı sıra ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayi, kültür, eğitim, sağlık ve terörle mücadele alanlarımızda işbirliğimizi ilerletmek amacıyla neler yapılabileceğini istişare ettik." dedi.

"KOSOVALI KARDEŞLERİMİZE HER ALANDA DESTEK VERDİK"

Kosova'ya verilen desteklerle ilgili Erdoğan, "Kosova'nın egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine atfettiğimiz değer malumdur. Kosovalı kardeşlerimize her alanda destek verdik. Ülkemizin de katkılarıyla Kosova halkının refahının artmasından memnuniyet duyuyoruz. Kosova'da faaliyet gösteren TİKA 700'e yakın projeyi gerçekleştirdi. Türk firmaları da yatırım yaptı. Enerji sektörü başta olmak üzere firmalarımız yatırımları arttırmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

"TİCARET HACMİMİZ YÜZDE 52 ARTTI"

Sözlerinin devamında Erdoğan, "Serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte olumlu bir seyir yakalanmıştır. Kosova'nın Türkiye'ye ihracatı artmaya başlamıştır. Ticaret hacmimiz yüzde 52'nin üzerinde artmıştır. Salgının etkisinden kurtulmakla birlikte bu rakamın daha da yükseleceğine inanıyorum. Soydaşlarımızın hayatın her alanında Kosova'nın gelişimine yaptıkları katkıyı iftiharla takip ediyoruz. Bölgemizde ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdir. Türkiye, Kosova'nın tüm komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmesini istemektedir. Sürecin kapsamlı bir anlaşmayla en kısa zamanda nihayete ulaşması samimi arzumuzdur. Bölgesel barış ve istikrar için elimizden gelen gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Görüşmelerimizde FETÖ ile müşterek mücadelemizi de ele aldık. Bu terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor. Değerli meslektaşımıza arzu ettiğimiz adımlara dahil haklı beklentilerimizi ifade ettim. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." açıklamalarını yaptı.

"UKRAYNA'YA GÖSTERİLEN HASSASİYETİ TÜRKİYE'YE DE GÖSTERİN"

Ukrayna ve Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorulan soru üzerine şu açıklamaları yaptı:

"Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştu. Ve Ukrayna'yı AB'ye alma süreci. Biz kimseyi tabii AB'ye alın almayın, böyle bir gayretin içerisine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat şu anda Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini de doğrusu takdirle karşılıyoruz. Bu güzel bir gelişme. Bu AB üyelerine de ben diyorum ki Türkiye'yi niçin AB'ye almakta hala endişe ediyorsunuz, veya almıyorsunuz? NATO konusunda bizim duruşumuz zaten belli. Biz genişlemesine engel olan bir ülke değiliz. Tam aksine biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını hep savunduk. Bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz. Ama AB konusunda ben tekrar AB üyesi ülkelere diyorum ki, "Şu anda Ukrayna ile gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye içinde gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız? Türkiye ile savunma sanayi işbirliğinde yaklaşmayan, uzak duran, biz beraberiz, biz müttefikiz. Bize araç gereç mühimmat niye vermiyorsunuz? Bunlar samimi değiller. NATO üyeleri de , AB üyeleri de laf üretiyor. Aynen Ukrayna'nın başına gelen bu tür sıkıntıları, Zelenski konuşmasını yapıyor, ayakta alkışlıyor. Türkiye her zaman duruşunu koruyan bir ülke. Her zaman mazlumun, mağdurun yanında bir ülke. Çağrımız hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya, bir önce ateşler kesilsin."