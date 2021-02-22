Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "PKK ile kol kolayız" mesajı veren ABD'li komutana tepki: Bu nasıl müttefiklik?

Son dakika: "PKK ile kol kolayız" diyen ABD'li komutan Wayne Marotto'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde bakıyorsunuz Amerikalı general, çok ilginç, diyor ki, 'biz şu anda PKK/YPG/PYD ile beraberiz'. Bu nasıl NATO'da ittifak? Bu nasıl müttefiklik?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

ABD'li komutan Wayne Marotto'nun açıklamalarına çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde bakıyorsunuz Amerikalı general, çok ilginç, diyor ki, 'biz şu anda PKK/YPG/PYD ile beraberiz'. Bu nasıl NATO'da ittifak? Bu nasıl müttefiklik? Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi dertleri yok. Hala bunlar terörle beraberler, teröristlerle beraberler. Biz de terörle ve teröristlerle mücadelemizi her yerde sürdürüyoruz, bundan sonra da sürdüreceğiz. Dostlar, dostluğunu icra ettiği müddetçe biz de gönlümüzü açarız. Ama etmezlerse bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da onu yaparız" ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ KOMUTAN NE DEMİŞTİ?

ABD öncülüğünde DEAŞ ile mücadele etmek için kurulduğu açıklanan ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin de içinde yer aldığı koalisyonun komutanı Wayne Marotto, sosyal medya hesabından "PKK ile kol kolayız" mesajı vermişti. Paylaşımında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG (SDF) ile iş birliği yaptıklarını ifade eden sözcü, "DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Kuzeydoğu Suriye'deki misyonu değişmedi. Koalisyon güçleri, partneri SDG ile birlikte DEAŞ'ı yenmek için çalışıyor. Koalisyon düzenli olarak güvenlik devriyeleri yapıyor; konvoyları ESSA'ya (Doğu Suriye Güvenlik Alanı) yeniden intikal ettiriyor, üsleri geliştiriyor ve koruyor. Birlik sayıları ve üsleri şu ana kadar artmadı." ifadelerini kullanmıştı.