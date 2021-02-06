Son Dakika: Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızını öldüresiye döven ve sosyal medyada tepkilere neden olan Nurcan Serçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serçe, "Dayakçı bir anne değilim, o kadar canım acıdı ki" diyerek kendini savunmuştu.

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Nurcan S'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi.

Görüntülerde, Nurcan S'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

TUTUKLANDI

Kızını öldüresiye döven ve sosyal medyada tepkilere neden olan Nurcan Serçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Nurcan S'nin şiddet uyguladığı kızı ile diğer iki çocuğunun devlet korumasına alınıp yurda yerleştirildiği belirtildi. 3 ay önce ortaya çıkan olayın ardından Nurcan S'nin gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

"ÇOCUKLARIMLA İLGİLİ HİÇBİR SIKINTIM YOK"

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısından tepki gören Serçe, şiddet görüntüsünün nasıl yayıldığını bilmediğini belirterek, şuanda çocukları ile ilgili hiçbir sıkıntısının olmadığını kaydetti.

"OĞLAN ÇOCUKLARININ YANINDA TUVALETİNİ YAPTIĞI İÇİN DÖVDÜM"

Devlet koruması altında olan çocuklarına sık sık ziyaret ettiğini anlatan Serçe, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımla bir aradayız. Ben o dönemler çok zor bir süreçten geçmiştim. Bir birlikteliğim vardı. Onunla ilgili bir şeydi ama şuan bir sıkıntı yok. Videoyu çeken kişi de eşimdi. Eşim bana tuzak kurdu. Şuan herhangi bir sıkıntı yok. İnanın bana şiddettin herhangi bir açıklaması yok. Hem de hiçbir açıklaması yok. Çocuğa vurma sebebim de söyleyeyim. Kızım bizim bahçe kapısının önüne oturmuş çişini yapıyordu. Yanında da iki tane erkek çocuğu vardı. 'Ev yok muydu? Oğlan çocukları sana bakarken tuvaletini yapıyorsun' diyerek dövdüm. Görüntüleri kimin yaydığını bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim onu da bilmiyorum. Kafam o kadar dolu ki"