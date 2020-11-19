Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi

Son dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tehdit içerikli mektup paylaşan Çakıcı hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili ilk açıklamasında, "Meşru zeminde yolumuza devam edeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu aynı zamanda MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'in kendisini arayıp üzüntülerini dile getirdiğini belirtti.

16 Nisan'da infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mektupla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli bir mektup paylaştı. Çakıcı mektupta Kılıçdaroğlu'nu "Akıllı ol" diye tehdit etti. Kılıçdaroğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bugünse Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı.

KILIÇDAROĞLU'NU DUYGULANDIRAN TELEFON

Soruşturma başlatıldıktan sonra gazetecilerin karşısına geçen Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak kendisini en duygulandıran hususun, MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in eşinin kendisini araması olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"MHP Genel Başkanının bir mafya liderine sahip çıkması asıl üzücü olan bu. Geri tartışmaların hiçbir önemi yok. Beni en duygulandıran telefon Sayın Seval Türkeş'e ait. Aradı, büyük üzüntülerini dile getirdi. Bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

"BİLDİĞİMİZ YOLDAN KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Bunu söylemek isterim. Diğerlerinin hiçbir önemi yok. Biz bildiğimiz yoldan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. CHP meşru zeminde her türlü eleştiriye saygı duyacaktır.

"BU ÜLKEYE HAKKI, ÖZGÜRLÜĞÜ GETİRMEKTE KARARLIYIZ"

Siyaset kurumu eğer gidip de bir mafya mensubuna sahip çıkıyorsa burada bir sorun var demektir. Demokrasi açısından, hukuk açısından bir sorun var demektir. Bunları aşmaya kararlıyız. Kim ne yaparsa yapsın, biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi, hakkı, özgürlüğü getirmekte kararlıyız."

SORUŞTURMA HABERİNİ AK PARTİLİ TURAN VERMİŞTİ

Dün yaşanan gelişmeler sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bugün "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur. Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir. Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir. Her gün Cumhurbaşkanı'na da bize de sayısız tehditler geliyor, her birinin gündem olmasını tartışılması doğru değildir" ifadelerini kullanmıştı.