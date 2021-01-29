Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti
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Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti

29.01.2021 17:16 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:39

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak parti politikasındaki rahatsızlıklarını dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partiden istifa ettiklerini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak parti politikasından rahatsızlık duyduklarını dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel geçen günlerde Kılıçdaroğlu ile özel bir görüşme yaptı.

BASIN TOPLANTISI YAPARAK İSTİFA ETTİLER

Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra atacakları adım merak konusu olan Çelebi, Aksoy ve Özel yaptıkları ortak basın toplantısı ile istifa ettiklerini duyurdu. Meclis'te açıklamada bulunan üç isim partinin politikasından rahatsız olduklarını bir kez daha vurguladı.

Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti

KOLTUK SAYISI 135'E DÜŞTÜ

Çelebi, Aksoy ve Özel'in istifasından sonra CHP'nin TBMM'deki koltuk sayısı ise 138'den 135'e düştü.

MUHARREM İNCE İDDİALARI GÜÇLENDİ

Muharrem İnce yeni kuracağı parti için çalışmalarına devam ederken, CHP'den bazı vekillerin kendi partisine geçeceğini iddia etmişti. Özel, Çelebi ve Aksoy İnce'ye yakınlığı ile bilinirken, bu üç ismin yeni partide siyaset hayatına devam edeceği iddiaları ise güçlendi. Ayrıca CHP'den bazı milletvekillerinin de istifa edeceği gündemdeki yerini koruyor.

Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti

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