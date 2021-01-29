Son dakika... CHP'li Ateş, Mengü ve Karaman'dan CHP yönetimine eleştiri
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Son dakika... CHP'li Ateş, Mengü ve Karaman'dan CHP yönetimine eleştiri

29.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:50
Son dakika... CHP'li Ateş, Mengü ve Karaman'dan CHP yönetimine eleştiri

Son dakika haberi... CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şahin Mengü, akademisyen Suay Karaman, ortak açıklama yaparak CHP yönetimini eliştirdi.

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şahin Mengü, akademisyen Suay Karaman, ortak açıklama yaparak CHP yönetimini eliştirdi. Açıklamada, "İlkelerinden koparılan CHP, Türkiye için de kayıplara neden olmuştur. Siyasi arenada etkisizleşen yeni yönetimin bürokratları hedef almasının, parti ve siyaset kültürümüzde yeri yoktur" denildi.

Ateş, Mengü ve Karaman'ın imzası bulunan ortak açıklamada, iktidarı tek adam yönetimiyle suçlayarak ülkeye demokrasiyi getireceğini söyleyen ana muhalefet partisinin, kendi içinde demokrasiyi yok ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Yaşamakta olduğumuz sorunların aşılmasını, demokratikleşmesini sağlayacak proje üretme görevi Türkiye'nin kurucu partisi CHP'ye düşmektedir. Ancak sürekli içerikten yoksun açıklamalarla sorunların tartışılmasını önlemekte, gereksiz polemiklerle gündem doldurulmaktadır" denildi.

'BÜROKRATLARI HEDEF ALMAK PARTİ KÜLTÜRÜNDE YOKTUR'Kendisini ve partiyi 'yeni' olarak tanımlayan bugünkü yönetimin CHP'yi tarihi misyonundan, ilkelerinden uzaklaştırdığı vurgulanan açıklamada, "İlkelerinden koparılan CHP, Türkiye için de kayıplara neden olmuştur. Siyasi arenada etkisizleşen yeni yönetimin bürokratları hedef almasının, parti ve siyaset kültürümüzde yeri yoktur. 'Yurtta barış, dünyada barış' sloganıyla özdeşleşen CHP, dış sorunları, tam bağımsızlığı kırmızı çizgisi olarak görmüştür. Yeni yönetime kadar Kıbrıs, Ege, deniz, kara, hava gibi milli güvenliğimizi ilgilendiren sorunlarda tavizci bir duruş sergilenmemiştir. Bir kırmızı çizgimiz de üniter yapımızdır. Ulusal bütünlük ve birliğimize zarar verenleri, zarar verenleri koruyup kollayanları CHP müttefik olarak görmemiştir, görmemelidir de. Türkiye'nin ulusal birliğine dostça bakmayanlar, CHP'nin dostu olmamıştır, olmamalıdır" denildi.'UMUDUNU İLKESİZ İTTİFAKA BAĞLAMIŞTIR'CHP yönetiminin tek başına iktidar olmayı hedefinden çıkardığı vurgulanarak, "CHP yönetimi, umudunu ilkesiz ittifaka ve emperyalist güçlerin Türkiye üzerine oynayacakları oyuna bağlamıştır. 'Demokrasi güçleri' diye tanımlayarak 'dost' ilan ettiği dış ve iç güçlere yaranmak uğruna, demokrasinin ve inanç özgürlüğünün teminatı olan laiklik ilkesinin çiğnenmesine seyirci kalmakta, ağzına almaktan kaçınmaktadır. Demokratik, Laik Türkiye Cumhuriyeti'ne kast eden FETÖ terör örgütüne övgü dizenlerin, bağlantılı iddiasıyla yargılananların yönetim ve danışman kadrolarında, parlamentoda kendilerine yer bulmaları hiçbir koşul altında kabul edilemez. Bölgemiz emperyalist güçlerin birbirlerine üstünlük sağlama alanına dönüşmüştür. Güç savaşlarının ülkemize zarar vermesini önlemek, Atatürk'ün tanımlamasıyla iç cephemizi, ulusal birliğimizi güçlendirmekten geçmektedir. Kuruluş felsefesiyle bütünleşen CHP, Türkiye'nin ulusal birlik ve bütünlüğünün de güvencesi olmaya devam edecektir. Ayrımsız ulusumuzun bütün bireylerini kendileri üzerine düşen görevi yapmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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