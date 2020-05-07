Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi
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Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi

Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi
07.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:46

Son dakika: CHP, koronavirüs salgını ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en fazla görev sağlık çalışanlarına düşerken CHP'den koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için önemli bir hamle geldi. CHP, koronavirüs salgını ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan 4 maddelik yasa teklifi, 'Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da değişiklik öngörüyor.

"ŞEHİT YAKINLARINA TANINAN HAKLAR SAĞLANMALIDIR"

Teklifin gerekçesinde koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının ağır şartlarda çalıştıklarına dikkat çekilerek, "Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması ve yakınlarının şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmalarının sağlanması gerektiği açıktır. Tüm dünyada geri dönülmez etkiler yaratan koronavirüs salgınında, TBMM'ye düşen başka insanların hayatlarını kurtarma pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarının onurlu mücadelelerinin hak ettikleri değeri görmesi için bu yasal düzenlemeyi bir an önce hayata geçirmek olmalıdır" denildi.

KANUN TEKLİFİNDE TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI İSTENİYOR

Teklif ile pandemi olarak kabul edilen koronavirüs salgını ile mücadele sırasında virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının haklarının teslim edilmesi, 'görev şehidi' olarak sayılmaları amaçlanırken, nakdi tazminat ve aylık bağlanacaklara Kovid-19 ile mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının da eklenmesi öngörülüyor.

Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi

Güncel Manşet

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