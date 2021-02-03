Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi
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Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi

03.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:09
Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi

Son dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle, Kılıçdaroğlu'nun avukatları tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şikayeti üzerine Alaattin Çakıcı hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, son gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Çakıcı hakkında, kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Çakıcı'nın CHP liderine yönelik olarak, sosyal medya üzerinden paylaştığı mektuptaki ifadeleri yer aldı. İddianamede Çakıcı'nın bu sözler ile Kılıçdaroğlu'nu 'tehdit' ve 'hakaret' ettiği belirtildi.

İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Çakıcı, cezaevinden çıktığı günden bu yana Kılıçdaroğlu'nun kendisi üzerinden Cumhur İttifakı'nı yıpratmak için söylemlerde bulunduğunu ve kendisini hedef aldığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmediğini, ikaz ettiğini kaydeden Çakıcı, "Kendisine tehdit değil ikaz mahiyetiyle 'yine bu hakaretlerine devam edersen bakla odunuyla seni tanıştırırım' cümlesini kullandım. Ama amacım 'seni devlete şikayet ederim'dir. Adalet anlamında kullandım" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇAKALLARIN OLDUĞU YERDE KİMSE BİZE BİR ŞEY SÖYLEYEMEZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise söz konusu tehdit ve hakaretlere, "Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez" diyerek yanıt vermişti.

"BENİ ÖLDÜRTSENE"

Çakıcı ikinci bir açıklamayla bir kez daha söylemlerine devam etmiş, Kılıçdaroğlu'na ilişkin şu sözleri kullanmıştı: "Çakal gibi uyuyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Soruyorum, sende ve avanende o yürek var mı? Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ila tanıştırırım"

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