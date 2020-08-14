Son Dakika: Cezayirli iş insanı, otomobiliyle ortadan kayboldu (2)
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Son Dakika: Cezayirli iş insanı, otomobiliyle ortadan kayboldu (2)

Son dakika habere göre OTOMOBİLİNİN BAGAJINDA ÖLÜ BULUNDUAntalya'da Kurban Bayramı'nın son gününde ortadan kaybolan emlak zengini Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki (44), otomobilinin bagajında ölü bulundu.

Son Dakika: Cezayirli iş insanı, otomobiliyle ortadan kayboldu (2)
14.08.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:30

OTOMOBİLİNİN BAGAJINDA ÖLÜ BULUNDU

Antalya'da Kurban Bayramı'nın son gününde ortadan kaybolan emlak zengini Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki (44), otomobilinin bagajında ölü bulundu. Saat 00.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 150 Sokak'taki bir sitenin otoparkında park halinde bulunan 07 MA 8918 otomobilin bagaj kısmından dışarı akan kan ve gelen kokuyu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, otomobilin emlak zengini Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi ait olduğunu belirledi. Otomobilde inceleme yapan polis, bagajda Mekki'nin çarşafa sarılı cesedini buldu.

Otomobil üzerinde parmak izi incelemesi yapan olay yerine inceleme ekipleri, Mekki'nin olduğu değerlendirilen deodorant, kolonyalı mendil, bir miktarı içilmiş su şişesine ve bazı eşyalara el koydu. Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle cesedin parçalanmaya yüz tuttuğunu belirleyen polis, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otomobili çekiciyle Antalya Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürdü.20'DEN FAZLA KESİCİ ALET YARASIBurada Mekki'nin cansız bedeni üzerinde inceleme yapan polis, göğüs bölgesinde ve kollarında 20'nin üzerinde kesici alet izi olduğunu belirledi. Mekki'nin cesedi, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Cinayeti çözmek için geniş çaplı bir araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Mohammed Mekki'nin olay öncesi bağlantı kurduğu kişileri araştırmaya başladı.İş insanı Mohammed Mekki'nin eşi Sarah Deramchi Mekki (31), erkek kardeşiyle birlikte cesedi teşhis için geldiği Antalya Adli Tıp Kurumu'nda DHA'ya konuştu. 4 yaşındaki kızıyla birlikte perişan olduklarını söyleyen Sarah Deramchi Mekki, "Evimizi kiralaması için verdiğimiz sitenin işletmecisi E.A.'dan şüpheleniyorum. İfademde polise de söyledim. Eşim çok güzel bir insandı. Ailesi Cezayir'de. Cenazeyi Cezayir'e götüreceğiz" dedi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,


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Kaynak: DHA

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