Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı

25.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:39

Son dakika! Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. Bolu Valisi, 12 evin küle döndüğünü ve büyükbaş hayvanların telef olduğunu açıklarken, yangın kısmen kontrol altına alındı.

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

EVİ YANAN KÖYLÜLER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek veriyor. Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi. Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletiliyor.

12 EV KÜL OLDU

Bolu Valisi Ahmet Ümit ilk belirlemelere göre 12 evin yandığını açıkladı. Büyükbaş hayvanlar telef olurken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına yardımcı olurken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Yanan köyden ilk görüntüler:

Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı
Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı
Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı
Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı
Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı
Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı

İlgili Haberler

Bodrum'da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu
Bodrum'da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri: Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakim
Son dakika haberleri: Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakim
Son dakika! - Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü
Son dakika! - Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü
Haber Yorumları (3)
KARA KUYU: . . . bu ara köylülere gecmis olsun, belki bu olaydan ders alir kendilerine ceki düzen verirler.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KARA KUYU: Ben size söyliyeyim neden yandi!? Bunuda söyliyim böyle olaylar daha Türkiyede cok olur ve olacakdir. NE DEMEK ISTEDIGIMI ANADOLUDA KÖYLERI BENIM GIBI BASKA GÖZLE GÖRENLER ANLAR! Kardesim ev önleri ve bahceler eski agaclardan, cöplerden, tezek , odun gibi yani anliyacaginiz insanlarin evleri moloz ve cöple kapli, yazinda güzelce sicakdan kup kuru oluyor en kücü bir kivilcimda al sana ahh ve vahlar. . . sözde biz müslümanlar temiziz!!! Nah temiziz pisligimizde nerde ise bogulacagiz, öylede oluyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FATİH MARİZ: Hakli oldugun bir konu var kendi müslimanligin ola bilir.. bizler sizin gibi degiliz asirlardir.. bizim koy hep teze kurutup kisin kullaniriz... bu benim gozumde.. birileri zarar vermek istemis baskasina.. Yoksa tezek durduk ayak yanmaa
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Sinan Özen Sevim Emre Kenan İmirzalıoğlu
Spor Podolski Can Bartu Okan Buruk Ozan Tufan Fatih Terim
Daha Fazla Yangın Esenyurt Galatasaray Erzurumspor Kulübü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 15:52:14. #1.14#
title