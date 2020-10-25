Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı

Son dakika! Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. Bolu Valisi, 12 evin küle döndüğünü ve büyükbaş hayvanların telef olduğunu açıklarken, yangın kısmen kontrol altına alındı.

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

EVİ YANAN KÖYLÜLER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek veriyor. Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi. Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletiliyor.

12 EV KÜL OLDU

Bolu Valisi Ahmet Ümit ilk belirlemelere göre 12 evin yandığını açıkladı. Büyükbaş hayvanlar telef olurken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına yardımcı olurken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Yanan köyden ilk görüntüler: