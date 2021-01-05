Son dakika! Bisikleti bırakıp motosikleti çaldığı anlar kamerada

ESKİŞEHİR'de, sokak çıkma kısıtlamasını ihlal eden, kimliği belirsiz bisikletli kişi, restorana sipariş almaya giden kuryenin üzerinde anahtarla park halinde bıraktığı motosikletini 10 saniyede çaldı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

?Olay, 2 Ocak günü Odunpazarı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Karargahönü Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında, restoranda çalışan kurye, sipariş almak için motosikletini park edip, anahtarını üzerinde bırakarak, iş yerine girdi. Bu sırada sokaktan bisikletle geçen kimliği belirsiz kişi, etrafı kontrol edip, bisikletini bırakarak, üzerinde anahtar olan motosikleti çaldı. Kurye iş yerinden çıktığında, motosikletinin çalındığını fark etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerine gelip, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

10 SANİYEDE ÇALIP, KAÇMIŞ Yapılan incelemede, şüphelinin bisikletle sokakta dolaştığı, çevreyi kontrol ettikten sonra üzerinde anahtar gördüğü motosikleti 10 saniyede çalarak olay yerinden uzaklaştığı, bisikletini ise olay yerinde bıraktığı belirlendi. Polis şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için soruşturma başlattı. 'MOTORUN ÜZERİNDE KESİNLİKLE ANAHTAR BIRAKMASINLAR'Restoran işletmecisi Şükrü Taşdelen, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün motosikletin çalındığını belirterek, "Sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde kurye arkadaşımız paket servisinden geliyor, diğer paketi almak için dükkana giriyor. Beş dakika gibi kısa bir sürede pusuda yatan bir hırsız motorumuzu alıp, götürüyor. En kötü şanssızlığımız, motorun üzerinde anahtarının olması. Buradan diğer kurye arkadaşları da uyarıyorum, motorlarının üzerinde kısa süreli de olsa kesinlikle anahtar bırakmasınlar" dedi.'BİSİKLETİNİ BIRAKTI, MOTOSİKLETİMİZİ GÖTÜRDÜ'

Şüphelinin motosikleti çalmadan önce bisikletle sokakta dolaşarak keşif yaptığını anlatan Taşdelen, "Biz güvenlik kamerasını inceledik ama şahsın önce buralarda gezdiğini fark etmedik. Görüntülerin biraz daha öncesini izlediğimizde sokakta bisikletle dolaşarak keşif yaptığını fark ettik. Piyasada paket servisi yapanlar her zaman motosiklet kullanmıyor. Durumu iyi olanlar motosiklet kullanıyor. Diğer küçük işletmeler, az paketi olanlar ve yakın mesafeye çalışanlar bisiklet kullanıyor. Bisikletini bıraktı, motosikletimizi götürdü. Polis bisikleti incelemek için aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaptı. Belki de şu anda motoru parçalamışlardır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN