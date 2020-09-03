Son Dakika: Binali Yıldırım ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Yıldırım, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavi sürecini evde geçireceklerini açıkladı.

Vücut kırgınlığı nedeniyle eşi Semiha Yıldırım ile birlikte hastaneye başvuran Binali Yıldırım, koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Yıldırım, tedavi sürecini evde geçireceklerini söyledi. Twitter hesabından koronavirüse yakalandıklarını açıklayan Yıldırım şu ifadelere yer verdi: "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. "DUA EDER DUA BEKLERİZ" Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ERZİNCAN'DA RAFTİNG YAPMIŞTI Geçtiğimiz hafta Erzincan'ın Kemah (Eğin) ilçesinden geçen Karasu Nehri'ne giden Binali Yıldırım, beraberindekilerle birlikte bölgedeki Acemoğlu köprüsü yakınlarında hazırlanan botlara binmiş; yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 2 saat rafting yapmıştı.