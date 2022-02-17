Son Dakika | Berber Aykurt'un organ mafyası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 2018'de kaybolduktan 2 yıl sonra çoban tarafından bulunan iskeletinden kimliği belirlenen Burhan Aykurt'un (35), organ ticareti yapan kişiler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma kapsamından gözaltına alınan Yasin İkiz, "Burhan'a yakınlaşmak için kadın ismi ve fotoğrafıyla Facebook'ta hesap açtım. Bir süre yazıştıktan sonra Burhan'ı beraber zaman geçirmek için ormanlık alana çağırdım. Amcam Şeref İ. ve yanındaki 3 kişi organ ticareti için cinayeti işledi" diyerek cinayeti itiraf etti. Yasin İkiz tutuklanırken, soruşturma kapsamında amca Şerif İ. de yakalandı.

Fethiye'de yaşayan berber Burhan Aykurt, 29 Kasım 2018 tarihinde İzmir'e gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Bekar olan Aykurt'tan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine emniyet, jandarma, Arama Kurtarma (AKUT), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, Aykurt'un son olarak Dalaman'da görüldüğü bilgisi üzerine bu çevrede arama-kurtarma çalışması yaptı. Uzun süren çalışmalara rağmen Aykurt bulunamadı.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yasin İkiz tutuklanırken, ifadesi doğrultusunda amcası Şeref İ. (55) de Fethiye'de gözaltına alındı. Amca Şeref İ.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.