Son Dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketleriyle ilgili ilk açıklama: Can kaybı yok, baraj patladığı iddiası doğru değil
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Son Dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketleriyle ilgili ilk açıklama: Can kaybı yok, baraj patladığı iddiası doğru değil

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Doğu Karadeniz'de etkili olan yağışlar Artvin'de hayatı felç etti. Evlerin sular altında kaldığı şehirde mahsur kalan vatandaşlar güçlükle kurtarıldı. Olay yerine giden Bakan Soylu, baraj patladığı iddialarına yanıt vererek, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Şu an için can kaybı yok, çalışmalar devam ediyor" sözlerine yer verdi.m

Doğu Karadeniz'de etkili olan yağışlar Rize ve Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Arhavi Deresi'nin taşmasıyla şehir adeta göle döndü.

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Arhavi ilçe merkezinin büyük bölümünde sokaklar, caddeler sularla kaplanırken, çok sayıda araç sular altında kaldı. Çay toplamak için çaylığa giden ve kayıp olduğu bildirilen şahsın kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri ilçe merkezinde botlarla vatandaşların yardımına koşarken, mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve botlarla kurtarıldı.

"BARAJ PATLADI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, son duruma ilişkin bilgi aldı. Vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Sosyal medyada 'patlayan baraj sele neden oldu' iddialarıyla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "İddiaları gerçeği yansıtmıyor. Baraj patlamadı. Şu an için bir can kaybımız yok" sözlerine yer verdi.

Son Dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketleriyle ilgili ilk açıklama: Can kaybı yok, baraj patladığı iddiası doğru değil
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Son Dakika! Bakan Soylu'dan sel felaketleriyle ilgili ilk açıklama: Can kaybı yok, baraj patladığı iddiası doğru değil - Haberler
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