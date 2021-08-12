Son Dakika! Bakan Pakdemirli'den Karadeniz'e yeni uyarı: Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor

Son dakika: Aşırı yağışlar Karadeniz bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yağışların cuma ve cumartesi de devam edeceğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.