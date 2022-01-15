Kurum: "Şehre ve bölgeye katma değer sağlayan Karabük adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.