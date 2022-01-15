Kurum: "Şehre ve bölgeye katma değer sağlayan Karabük adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurum: "Şehre ve bölgeye katma değer sağlayan Karabük adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz"

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

KARABÜK (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. (2)

Kurum: Şehre ve bölgeye katma değer sağlayan Karabük adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz

Kurum: Şehre ve bölgeye katma değer sağlayan Karabük adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz

Kurum: Şehre ve bölgeye katma değer sağlayan Karabük adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

title