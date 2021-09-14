İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

YUNUS EMRE HATIRA ORMANI OLUŞTURDUK

"TÜM İNSANLIĞIN YUNUS GİBİ BİR HAYAT SÜRMESİNİ DİLİYORUM"

Programda, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle sahne gösterisi de yapıldı.

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