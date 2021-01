Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılması için tüm ülkelerle gerekli temasları başlattık

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan gemiye ilişkin, "Biraz önce kaptanla görüştüm, şu anda gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Diğer taraftar kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılmasına için de tüm ülkelerle gerekli temasları başlattık" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında, dün sabah Nijerya açıklarında Türk mürettebatın görev yaptığı geminin korsan saldırısına uğramasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, gemiye saldırı olduktan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının hemen kendileriyle bilgi paylaştığını ve o saatten sonra süreci birlikte yakından takip ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci takip ettiğini ifade etti.

'GEMİ YABANCI, MÜRETTABATI TÜRK'Daha sonra saldırıyı anlatan Çavuşoğlu, "Gemi yabancı bandıralı, yabancı bir armatörün gemisi ama mürettebatı bir Türk firması sağlıyor. Yani gemi Türk şirketine ait değil. Ama önemli değil içindeki 19 personel Türk, bir tanesi Azerbaycan vatandaşı. Maalesef Azerbaycan vatandaşı kardeşimiz vefat etti. Dün akşam Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov kardeşimle görüştüm, kendisine bilgiyi verdik ve cenazemizi de alıp Türkiye üzerinden Azerbaycan'a göndermek için her iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları, konsolosluk birimleri şu anda çalışıyor" dedi.'BÜYÜKELÇİMİZ BÖLGEDE'Az önce gemi kaptanı ile görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, "Şu anda gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz cenazemizi alıp orada gerekli işlemleri yapacağız. Librevil Büyükelçimiz Nilüfer Erdem Kaygısız, bu sabah ilk uçakla Port-Gentil şehrine ulaştı ve süreci yakından takip ediyor. Gemi yanaşır yanaşmaz da 4'üncü kaptan Furkan Yaren ve diğer personellerimize gereken ilgiyi göstereceklerdir" diye konuştu. 'TÜM ÜLKELERLE TEMASLARI BAŞLATTIK'Bakan Çavuşoğlu, korsanlar tarafından kaçırılan Türk vatandaşların durumuyla ilgili de "Kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılmasına için de tüm ülkelerle gerekli temasları başlattık. Gemi sahibi şirket de tüm çalışmaları yapıyor. Türkiye'den bu personelin sağlayan şirketin sahibiyle de görüştük, onlar da aynı şekilde gerekli temasları sürdürüyorlar. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz, gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN HER HAZIRLIK YAPILDI'

Türk vatandaşları kaçıran haydutların henüz geri dönüş sağlamadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Onlar belli bir zamandan sonra arayıp taleplerini iletiyorlar. Detaya girmeye gerek yok ama vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü hazırlık ve çalışma yapıldı. Furkan Yaren'le görüştük. Kaptanımızın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Sadece vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var orada, onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız. Onun dışında diğer sağlık arkadaşlarımızın sağlık durumu iyi" dedi.

