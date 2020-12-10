Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararının alındığını açıkladı. Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında sadece kimlik kartının geçerli olacağını duyurdu.