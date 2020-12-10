Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek
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Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek

10.12.2020 18:30 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:53

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararının alındığını açıkladı. Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında sadece kimlik kartının geçerli olacağını duyurdu.

Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararı alındı. Sadece kimlikle seyahat edilebilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. "Tek Millet İki Devlet"e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" dedi.

Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek.
Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek
Haber Yorumları (1)
İSTANBULLU: Aynısını Avrupa içinde bekliyoruz. En azından pasaportla. Söz vermişti devlet. Hala bekliyoruz. Onlar isteği gibi girip çıkıyor. Biz bi kucak evrak yapıyoruz.
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