Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak

Son dakika! AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe iması yaptığı sebebiyle tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi bugün saat 14.00'te olağanüstü toplanacak.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter'dan "Işıklar yanıyor" notuyla AYM binasının fotoğrafını paylaşması, darbe iması yaptığı sebebiyle büyük tepki toplamıştı. İstifaya davet edilen Yıldırım, söz konusu paylaşımını silerek yanlış anlaşıldığına dair bir açıklama yapmıştı. Anayasa Mahkemesi hareketli gündem sonrası bugün saat 14.00'te olağanüstü olarak toplanma kararı aldı.

"MAKSADI AŞAN BİR ŞEKİLDE YORUMLANDI"

Yıldırım, Twitter'daki olay olan paylaşımlarını sildikten sonra yanlış anlaşıldığını şu sözlerle ifade etti: "Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir"