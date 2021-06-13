Son dakika! AVM terasından ölüme atlayan genç kız hayatını kaybetti
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Son dakika! AVM terasından ölüme atlayan genç kız hayatını kaybetti

Son dakika! AVM terasından ölüme atlayan genç kız hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezinin terasından atlayan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezinin terasından atlayan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın sosyal medya hesabından paylaştığı veda notu ise yürek burktu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rabiya G. isimli genç kız, alışveriş merkezi içerisinde bir süre dolaştıktan sonra terasa çıktı. Daha sonra genç kız ikinci kattaki terastan kendisini boşluğa bırakarak beton zemine düştü. Genç kızın atladığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alışveriş merkezine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedye ile ambulansa alınan genç kız, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabiya G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Atlamadan önce kameraya bakıp gülümsemiş

Öte yandan, olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini izleyen yetkililer, genç kızın alışveriş merkezinin içerisinde bir süre dolaştığını, elindeki telefonla sürekli olarak mesajlaşma halinde olduğunu gördü. Daha sonra ise genç kızın, terasa çıkarak aşağıya atlamadan önce kameraya bakarak gülümsediği ve el salladığı ortaya çıktı.

"Acınası hayatıma son veriyorum"

Genç kızın yaşamına son vermeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı vedası yürek burktu. Rabiya G. bıraktığı mesajında, "Çok uzun bir hayat yaşamadım fakat çok hatam oldu. Bugün bu hataların hepsini kendimce düzeltiyorum. Şu zamana kadar bana kötülüğü dokunan pek kimse olmadı. Fakat aksine benim bir sürü insana kötülüğüm oldu. Kırdım, üzdüm, yalan söyledim, kızdırdım, hayal kırıklığına uğrattım ama yemin ederim her şey için çok üzgünüm. Umarım beni affedebilirsiniz. Çünkü ben kendimi affedemiyorum ve acınası hayatıma son veriyorum. Lütfen sağlıcakla kalın" ifadelerine yer verdi.

Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika! AVM terasından ölüme atlayan genç kız hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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