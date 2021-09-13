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Son dakika... Antalya'da 2 saat arayla aynı bölgede ikinci şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da 2 saat arayla aynı bölgede ikinci şüpheli ölüm Boş arazide 27 yaşındaki gencin cesedi bulundu Olaydan 2 saat önce de bölgeye 500 metre uzaklıktaki ağaçlık alanda da bir erkek cesedi bulundu Antalya'da 27 yaşında bir erkeğin boş arazide cesedi bulundu.

Antalya'da 2 saat arayla aynı bölgede ikinci şüpheli ölüm
Boş arazide 27 yaşındaki gencin cesedi bulundu
Olaydan 2 saat önce de bölgeye 500 metre uzaklıktaki ağaçlık alanda da bir erkek cesedi bulundu

Antalya'da 27 yaşında bir erkeğin boş arazide cesedi bulundu. Bu olaydan 2 saat önce de bölgeye 500 metre uzaklıkta da bir erkek cesedi daha bulunmuştu.

Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi Termosos Bulvarı yakınındaki boş arazide erkek bir şahsın hareketsiz yerde yüzüstü yattığını görenler, durumum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araziye gelen sağlık ekipleri, kimlik bilgileri Veli Gürbüz olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin 4 ya da 5 günlük olabileceği belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Veli Gürbüz'ün cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan 2 saat önce de Gürbüz'ün cesedinin bulunduğu bölgeye yaklaşık 500 metrelik uzaklıktaki Yeşildere Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda da kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Muratpaşa ilçesi Yeşil Dere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerindeki molozlarla çevrili ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yatmakta olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın sağ ayağında derin bir yara izi olduğu görüldü.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Son dakika... Antalya'da 2 saat arayla aynı bölgede ikinci şüpheli ölüm

Son dakika... Antalya'da 2 saat arayla aynı bölgede ikinci şüpheli ölüm

Son dakika... Antalya'da 2 saat arayla aynı bölgede ikinci şüpheli ölüm

Son dakika... Antalya'da 2 saat arayla aynı bölgede ikinci şüpheli ölüm
İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri
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