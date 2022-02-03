Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

GAZİPAŞA'YA 136 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

OLUMSUZLUĞA RASTLANILMADI

Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası; Antalya İl AFAD, Mersin İl AFAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri ile yapılan telefon görüşmelerinde, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIM

Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

KANDİLLİ DE 5,1 OLARAK ÖLÇTÜ



Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.1, derinliği ise 5 kilometre olarak belirtildi.