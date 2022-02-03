Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler.com, Servet Uzun - Güncel
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Son dakika: Antalya ve Kıbrıs adası açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, başta Kıbrıs adası olmak üzere Adana ve Mersin'de de hissedilirken bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası; Antalya İl AFAD, Mersin İl AFAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri ile yapılan telefon görüşmelerinde, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.1, derinliği ise 5 kilometre olarak belirtildi.

Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Servet Uzun
Servet Uzun
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Gazipaşa, Akdeniz, Antalya, Deprem, Güncel, Haber

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