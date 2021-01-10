Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
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Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

10.01.2021 22:56 | Son Güncelleme: 11.01.2021 00:00

Son dakika: Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından Valilik'ten yapılan açıklamada, "Can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin Kırıkkale ve Kırşehir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.6 OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 4.6 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 6.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem

"CAN VEYA MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR"

Ankara Valisi Vasip Şahin, 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 22:53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

MANSUR YAVAŞ: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDELER

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

KALECİK BELEDİYESİ: HERHANGİ BİR SORUN BULUNMAMAKTA

Kalecik Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecik'in herhangi bir bölgesinde, herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

Ankara'da meydana gelen depremin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Ankara'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. Geçmiş olsun Ankara.

Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen #deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; herhangi olumsuz bir haberin olmamasını temenni ediyorum.

Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Geçmiş olsun Ankara. Kalecik'te meydana gelen ve civarda hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Ankara'da meydana gelen depremden dolayı tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyorum.

Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Ankara Kalecik'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: Geçmiş olsun Ankara. Merkez üssü Kalecik olan #deprem'i hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü felaketten korusun.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Ankara'da Kalecik İlçesi merkezli deprem sebebiyle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Cenab-ı Hak ülkemizi her türlü afetten ve felaketlerden korusun.

Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
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