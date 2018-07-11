Son Dakika! Almanya'da 8'i Türk 10 Kişinin Öldürülmesi ile İlgili Görülen NSU Davasında Sanık Ömür Boyu Hapis Cezası Aldı

Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürüldüğü olayın davasında karar çıktı. Mahkeme örgütün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe'nin ömür boyu hapse mahkum edildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'da, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu gerçekleştirmekle suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, terör örgütü üyelerinin intihar ettiği öne sürülmüştü. Mayıs 2013'ten bu yana Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada NSU terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanan Beate Zschaepe ise örgüt üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Almanya'da sekiz Türk, bir Yunan ile bir Alman polisi seri cinayetlerle öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) için bugün karar ilan edildi. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi Başkanı Manfred Götzl, beş yıl süren dava sonucunda örgütün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe'nin ömür boyu hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Mahkeme ayrıca örgütü 10 cinayetten de suçlu buldu.

2013'TEN BERİ YARGILANIYORDU

NSU, söz konusu cinayetleri 2000-2007 arasında işlemişti. Beate Zschaepe ile birlikte hücreye yardım eden dört kişi 6 Mayıs 2013'ten bu yana yargılanıyordu.

Zschaepe, beş yıl boyunca örgütün karanlık yüzüyle ilgili hiçbir bilgi vermedi ve NSU'nun perde arkası aralanamadı.

CİNAYETLER 2000-2007 ARASINDA İŞLENDİ

Almanya tarihinin en karanlık sayfaları arasına giren söz konusu cinayetler, NSU tarafından 2000-2007 arasında işlendi.

43 yaşındaki Zschaepe, beş yıldaki 437 duruşma boyunca sadece iki kez konuştu ve NSU terör örgütünün karanlık bağlantılarıyla ilgili hiçbir bilgi vermedi.

Zschaepe ile birlikte hareket eden Uwe Boehnhardt ve Uwe Mundlos, polisin hücreyi şans eseri bulması üzerine 2011'de intihar etmişti.

NSU CİNAYETLERİ

NSU terör örgütü üyeleri ilk cinayetini 11 Eylül 2000'de Nürnberg'te Enver Şimşek'i öldürerek işledi. NSU örgütü Çiçekçilik yapan Enver Şimşek'i 9 Eylül'de silahla yaraladı. Şimşek 11 Eylül'de hastanede hayatını kaybeti.

Örgüt ikinci cinayetini yine Nürnberg'te terzilik yapan Abdürrahim Özüdoğru'yu 13 Haziran 2001'de öldürerek işledi. Özüdoğru hayatını kaybettiğinde 49 yaşındaydı.

Örgüt Özüdoğru cinayetinin ardından 27 Haziran 2001'de manav dükkanı işleten Süleyman Taşköprü'yü katletti.

Aşırı sağcı terör örgütü üyeleri 2001 yılındaki son cinayetilerinde Münih'te 29 Ağustos 2001'de 38 yaşındaki Habil Kılıç'ı öldürdü.

Münih'teki cinayetin ardından uzun süre kayıplara karışan örgüt üyeleri bu sefer 25 Şubat 2004'te tekrar ortaya çıkarak 27 yaşındaki Mehmet Turgut'u Rostock kentinde çalıştığı dönerci dükkanında katletti.

Örgüt üyeleri bu cinayetin ardından bir buçuk yıl sonra 9 Haziran 2005'te yine döner işi yapan İsmail Yaşar'ı Nürnberg'te öldürdü.

15 Haziran 2005'te Yunanlı Theodoros Boulgarides'i katleden Uwe Böhrnhardt, Uwe Mundlos ve Baetae Zschaepe'den oluşan NSU örgütü 4 Nisan 2006'da Mehmet Kubaşık'ı Dortmund'ta, 6 Nisan 2006'da Kassel'de Halit Yozgat'ı silahla vurarak öldürdü.

NSU örgütü son cinayetini 25 Nisan 2007'de Michele Kiesewetter'i öldürerek işledi.

NSU'nun iki üyesi Uwe Böhrnhardt, Uwe Mundlos 4 Kasım 2011'de intihar etti. Örgütün hayatta kalan üyesi Beate Zschaepe ise NSU davasında başsanık olarak yargılandı.