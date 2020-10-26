Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir?

Son dakika! Aliyev, yürürlüğe giren ateşkesin dört dakika sonra Ermenistan tarafından ihlal edilmesiyle ilgili olarak, "Cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Düşmanla daha nereye kadar müzakere yapacağız. Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkes isteyen niye silah gönderir?" dedi.