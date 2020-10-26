Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir?
26.10.2020 11:45 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:59
Son dakika! Aliyev, yürürlüğe giren ateşkesin dört dakika sonra Ermenistan tarafından ihlal edilmesiyle ilgili olarak, "Cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Düşmanla daha nereye kadar müzakere yapacağız. Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkes isteyen niye silah gönderir?" dedi.
Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından Ermenistan'ın ateşkesi üçüncü kez ihlalinden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.
Aliyev'in açıklamasından satır başları:
"Biz savaş meydanında tarihi adaleti yeniden tesis ediyoruz. Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. 90'lı yıllar hakkında Azerbaycan hakkında bu kadar büyük haberler yoktu. Ancak Ermenistan lobi teşkilatları, yanlış bilgi yayarak dünyada yanlış bilgiler paylaştı. Ermeni yalanının karşısına hiçbir arguman getirememiştir. Bütün dünyaya, canlı formatta, Dağlık Karabağ'ın bizim toprağımız olduğunu Münih'te kanıtladık"
Ayrıntılar geliyor...