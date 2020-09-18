Son Dakika: Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika: Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 19.28'de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

18.09.2020 19:38 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:56

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 19.28'de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son Dakika: Akdeniz'de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.6 OLARAK ÖLÇTÜ

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.6 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İşte depremin yaşandığı bölge

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Son Dakika: Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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