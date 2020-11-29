Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ordusu için "satılmış" ifadesini kullanan CHP'li Başarır'ı kınıyoruz
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Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ordusu için "satılmış" ifadesini kullanan CHP'li Başarır'ı kınıyoruz

29.11.2020 11:12 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:42

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, katıldığı bir programda Türk ordusu için "satılmış" ifadesini kullanan CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'a "Şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor" dedi.

Özel bir televizyon programının konuklarından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tank-palet fabrikasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusu için "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" dedi.

Araya giren Prof. Dr. Yaşar Ali Hacısalihoğlu ve kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Taşdemir, "Türk ordusuna satılmış diyemezsin. Ordu satılmaz. Türk Milletinin silahlı kuvvetlerine bunu nasıl söylersin?" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Başarır'ı şu sözlerle kınadı:

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"Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı şiddetle kınıyoruz. "Türk Ordusu satılmış" diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz.

"PROVOKASYONLARIN ORDUMUZU HEDEF ALMASINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Kahraman Ordumuz bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin korunması için milletimizin emrindedir. Gücü ve kabiliyetleri ile tüm dünyanın takdir ettiği bir ordudur. Milletimiz için eşsiz bir değerdir. Siyasi provokasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz.

"SAYGISIZ VE DÜŞMANCA DİLE GEÇİT VERMEYİZ"

Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de güvenliğimiz ve haklarımız için kahramanca mücadele eden ordumuzla ilgili kullanılan bu saygısız ve düşmanca dile geçit vermeyiz. Kardeş Azerbaycan'ın yanında olan askerlerimizin onurlu ve kahraman mücadelesi tarihi bir değere sahiptir. Siyasi provokatörler bu mücadeleyi çeşitli yollarla hedef alıyor. Kara propagandanın her türlü yöntemi kullanılıyor. Maalesef bu provokasyonların benzerleri ülkemizin içinden de geliyor. Eleştiri başka husumet ve saygısızlık başka şeydir. Bu provokasyonlarla mücadele edeceğiz"

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ordusu için 'satılmış' ifadesini kullanan CHP'li Başarır'ı kınıyoruz

"SATILMIŞ OLAN SİZLERSİNİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise "satılmış" ifadelerini kullanan Başarır için şu sözleri kullandı: "Çirkefliği karakter haline getirenler, hakikatle ilgilenmezler. Yalan ve iftiralarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Defalarca yapılan açıklamalardan sadece biri. MSB'nın 2019 da kamuoyu ile paylaştığı bilgi notu. Ortada satılma yok. Satılmış olan sizsiniz"

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ordusu için 'satılmış' ifadesini kullanan CHP'li Başarır'ı kınıyoruz
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ordusu için 'satılmış' ifadesini kullanan CHP'li Başarır'ı kınıyoruz

"BU ÇİRKİN DİLİ REDDEDİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter hesabından tartışmalı ifade için şu mesajı paylaştı: "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır"

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ordusu için 'satılmış' ifadesini kullanan CHP'li Başarır'ı kınıyoruz
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ordusu için 'satılmış' ifadesini kullanan CHP'li Başarır'ı kınıyoruz

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