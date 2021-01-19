Son Dakika | AHESEN Genel Sekreteri Uçak: Vatandaşlar 'Biz ne zaman aşı olacağız' diye soruyor

TÜRKİYE'de koronavirüs (Covid-19) aşılaması sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanırken, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Sekreteri Dr. Hülya Uçak, vatandaşların, kendilerine aşının ne zaman yapılacağını sormaya başladığını söyledi. Uçak, "Hastalarımız 'biz ne zaman aşı olacağız, nasıl aşı olabiliriz' diye çok fazla soruyorlar. Kendilerine 15 gün sonra başlanacağını söylüyoruz. Randevu alan vatandaşlarımız, randevu saati geldiğinde öncelikli grup içerisindelerse aşılarını uygulayacağız" dedi.

Türkiye'de koronavirüs aşısı geçen hafta itibari ile sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Kemer'de de sağlık çalışanları aşılanırken, ilçede yaşayanlar ise Aile Sağlığı Merkezlerine giderek aşının kendilerine ne zaman yapılacağını sormaya başladı. Aşı zamanını merak edenlerin çoğunluğu ise 65 yaş üzeri vatandaşlar oldu.

Vatandaşlardan Lütfü Baytak (70), "70 yaş üzeri ne zaman aşı başlayacak onu sormak istedim ve buraya geldim" dedi.Emekli Nuri Güzel (70) ise, "Vallahi başta aşı olmak faydalı bir şey. Bilhassa bu koronavirüs açısından. Bunu da artık bilim kurulu üyeleri ne karar vermişse uymak zorundayız. Aşıyı da başladığında yaptıracağız tabii ki sağlımız için yaptıracağız" diye konuştu.'HASTALARIMIZ GELDİKLERİNDE BİLGİLENDİRME YAPACAĞIZ'AHESEN Genel Sekreteri Dr. Hülya Uçak, sağlık çalışanları ile aşılamanın başladığını söyledi. Uçak, sağlık çalışanlarının ardından vatandaşlarının aşılamalarının başlayacağını hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın randevu alabileceği yerler 182'yi arayarak MHRS web ve mobil sisteminden, SMS atarak 2023 ve e-nabız'dan randevularını alabilecekler. Randevu alınmadan hiçbir şekilde aşı uygulaması yapamayacağız. Randevu alan vatandaşlarımız, randevu saati geldiğinde öncelikli grup içerisindelerse aşılarını uygulayacağız. Aşılar hakkında faz-3 çalışması tam bitmediği için bütün Covid aşılarında da aynı şey geçerli çok net şeyler söyleyemiyoruz. Ama hastalarımız geldiklerinde bilgilendirme yapacağız. Onam formlarımız var, onam formlarını imzalamaları gerekiyor, aşıyı uygulayabilmemiz için. Bilinen aşı yan etkilerinden bahsedeceğiz, işte erken etki, anafilaktik reaksiyona kadar giden alerjik reaksiyonlar olabilir, ilk bir hafta içerisinde kas ağrıları ve bunlar daha yaygın ve daha sık görülen etkiler. Kas ağrıları, eklem ağrıları, biraz ateş, ishal, kusma olabiliyor, baş ağrısı olabiliyor. Bu konularda bilgilendireceğiz" dedi.'BİZ NE ZAMAN AŞI OLACAĞIZ'

Aşının uygulanmayacağı bazı grupların da olduğunu aktaran Dr. Hülya Uçak, "Bunlar içerisinde tabii ki Covid-19 hastalığını geçiren kişilere aşı uygulayamayacağız. Hatta onlara 180 gün boyunca da aşı uygulaması uygun görülmüyor. Yine Covid-19 hastası bir kişiyle temas etmiş kişiye de 10 gün boyunca aşıyı uygulamayacağız. Aşının geldiği gün çok çabuk duyuldu mahallede, tabii ki gelen hastalarımız 'biz ne zaman aşı olacağız, nasıl aşı olabiliriz' diye çok fazla soruyorlar. Kendilerine 15 gün sonra başlanacağını ve yine tabii haberleri takip etmelerini söylüyoruz. Genelde haberlerle duyurular yapılıyor. Gelen kişileri bilgilendiriyoruz tabii herkes çok meraklı bu konuda, çok soruları var herkesin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN