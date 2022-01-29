Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı.

BEKİR BOZDAĞ'A TEBRİK MESAJI

Atama sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

1965 yılında doğan Bekir Bozdağ, siyasi hayatına 2002 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girerek başladı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'na bağlı olarak farklı bölgelerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü ile 12. Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü'nde görevler üstlendi. 2015 yılında AK Parti'nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı görevini üstlendi. 2013-2015 ve 2015-2017 yılları arasında Adalet Bakanı görevini üstlendi.

Bekir Bozdağ