Son Dakika: Açıköğretim Üniversiteleri bölümleri nedir? Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversiteleri Açıköğretim bölümleri neler?

Son Dakika: YKS tercih maratonu başlıyor. YKS sınavının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlamıştır. Yangın ve sel felaketleri nedeniyle uzayan tercih döneminde adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Açıköğretim Üniversiteleri bölümlerini araştıran öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri araştırmaktadırlar. Peki, Açıköğretim Üniversiteleri bölümleri nedir? Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversiteleri Açıköğretim bölümleri neler? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir?