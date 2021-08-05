Son Dakika: Açıköğretim Üniversiteleri bölümleri nedir? Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversiteleri Açıköğretim bölümleri neler?
Son Dakika: YKS tercih maratonu başlıyor. YKS sınavının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlamıştır. Yangın ve sel felaketleri nedeniyle uzayan tercih döneminde adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Açıköğretim Üniversiteleri bölümlerini araştıran öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri araştırmaktadırlar. Peki, Açıköğretim Üniversiteleri bölümleri nedir? Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversiteleri Açıköğretim bölümleri neler? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir?
SonDakika: YKS tercih maratonu başlıyor. YKS sınavının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlamıştır. Yangın ve sel felaketleri nedeniyle uzayan tercih döneminde adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Açıköğretim Üniversitesileri bölümlerini araştıran öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri araştırmaktadırlar. Peki, Açıköğretim Üniversiteleri bölümleri nedir? Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversiteleri Açıköğretim bölümleri neler? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir? İşte detaylar haberimizde…
SON DAKİKA: AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTELERİ BÖLÜMLERİ NEDİR?
Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Atatürk Üniversitesi (Erzurum), İstanbul Üniversitesi olmak üzere toplam 3 üniversite de bulunmaktadır.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme Fakültesi
Havacılık Yönetimi
İşletme
İşletme (İngilizce)
Konaklama İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Emlak ve Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tarım
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Web Tasarımı ve Kodlama
Yerel Yönetimler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)
Coğrafya
Felsefe
İktisat
İşletme
Sosyoloji
Tarih
Çocuk Gelişimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
Kültürel Miras ve Turizm
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (4 YILLIK)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (2 YILLIK)
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)
İlahiyat (Önlisans)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Özel Güvenlik ve Koruma
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık (Önlisans)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler (Önlisans)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yeni Medya ve Gazetecilik (Önlisans)
Yerel Yönetimler