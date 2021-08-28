Son Dakika: ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: DEAŞ-Horasan'ın iki üst düzey yöneticisi öldürüldü, biri de yaralandı

Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de 170 kişi yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili ABD Savunma Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "DEAŞ-Horasan'ın iki üst düzey yöneticisi öldürüldü, biri de yaralandı" ifadelerine yer verildi. ABD Başkanı Biden, saldırıyı gerçekleştirenlerden intikam alınacağını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), Afganistan'ın başkenti Kabil'de 170 kişinin öldüğü, 150 kişinin de yaralandığı intihar saldırılarıyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamalardan satır başları:

DEAŞ-Horasan planlayıcısını hedef aldık. İki üst düzey DEAŞ-Horasan öldürüldü, biri de yaralandı. Sıfır sivil zayiatından söz ediyoruz. Kendimizi koruma kapasitemizi sürdüreceğiz ve ufuk ötesi imkanlarımızı koruyacağız. Amerikan vatandaşları ve Afganları tahliye sürecimiz devam ediyor. 1400 kişi var havalimanında. Bugün ülkeden çıkmaları bekleniyor. Askeri uçaklara son ana kadar sivilleri de alacağız." dedi.

BİDEN, ''UNUTMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ'' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden DEAŞ/Horasan üstlendiği saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı. Biden, saldırı sonrası, "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve sizi bulup her şeyin hesabını soracağız. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde birçoğumuz şunu düşünmüş olabilir. DEAŞ'in gözleri açıldı. Art arda üzerimize bu saldırıyı yapmayı planlıyorlardı. Bu misyon bizim için çok tehlikeliydi. Bu misyonu bu noktaya kadar yürütmeyi başardık. Bu şekilde ilerleyeceğini biliyorduk. Bu saldırıları bekliyorduk. Tahliye sürecini devam ettireceğiz ve misyonumuzu tamamlayacağız. Kabil'deki saldırıları DEAŞ'ın Horasan kolu yaptı. Bunu affetmeyeceğiz, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin peşine düşeceğiz ve bedelini ödeteceğiz. Komutanlarıma Horasan grubuna saldırı planı emri verdim. Amerika bundan etkilenmeyecek ve güvenimiz tam bir şekilde kurtarabildiğimiz Amerikalı ve Afgan müttefikleri oradan tahliye edeceğiz'' ifadelerini kullanmıştı.