Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, son dönemde gerilimin arttığı Doğu Akdeniz'de tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,, tüm tarafları Doğu Akdeniz'de "geri çekilmeye" ve diplomatik çözümler aramaya çağırdı. Pompeo, Rum Kesimine uygulanan silah ambargosunun 33 yıl sonra kaldırmasına ilişkin ise "doğru bir karar" ifadesini kullandı. Ayrıntılar geliyor...