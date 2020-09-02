Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, son dönemde gerilimin arttığı Doğu Akdeniz'de tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı
02.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:32

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,, tüm tarafları Doğu Akdeniz'de "geri çekilmeye" ve diplomatik çözümler aramaya çağırdı. Pompeo, Rum Kesimine uygulanan silah ambargosunun 33 yıl sonra kaldırmasına ilişkin ise "doğru bir karar" ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Müjde Ar Sibel Can Metin Özülkü
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Ricardo Quaresma
Daha Fazla Kız Eylül Düğün Bursa
Şu an buradasınız: Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 17:32:52. #1.15#
title