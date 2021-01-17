Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü
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Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü

17.01.2021 22:47 | Son Güncelleme: 17.01.2021 23:20

ABD'nin New York kentinde yer alan Harlem bölgesinde çıplak bir adam, metro istasyonunda arbedeye neden oldu. Arbede sırasında raylara atlayan çıplak adam elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ABD'nin New York eyaletine Manhattan bölgesinde bulunan metro istasyonunda akıl almaz bir olay gerçekleşti. Central Park'ın 110. Cadde İstasyonu'nda bir şahıs, tamamen çıplak bir şekilde metro istasyonunda bekleyen yolcuların karşısında dans etmeye başladı. Çıplak şahsın yanında dans etmesine sinirlenen bir yolcu ise çıplak şahıs ile kavga etmeye başladı.

ÇIPLAK ADAM, ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Arbede sırasında çıplak şahıs, kavga ettiği yolcuyu metro raylarına attı. Yolcunun raylara düştüğünü gören diğer yolcular ise düşen şahsın yardımına koştu. Düşen şahsa yardım eden yolcuları engellemek isteyen çıplak adam, diğer yolculara saldırdı. Yaşanan arbede sırasında çıplak adam, metro raylarına temas ederek elektrik akımına kapıldı.

GÖRÜNTÜLER ANBEAN KAYDEDİLDİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, çıplak adamın elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşanan ilginç olay ise anbean görgü tanıklarının kameralara yansıdı.

Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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