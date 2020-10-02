Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
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Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı

02.10.2020 07:56 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:20

Son Dakika! Danışmanının koronavirüse yakalanmasından sonra test yaptıran ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin test sonucu pozitif çıktı.

Koronavirüs salgınına karşı ciddiyetsizliği ile bilinen ve sürekli olarak eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından olan Hope Hicks'in koronavirüse yakalanması sonrasında eşi Melania Trump ile birlikte test yaptırmıştı. Sonucu alana kadar karantinaya gireceğini söyleyen Trump, Twitter hesabından eşiyle birlikte koronavirüse yakalandığını "First Lady ve benim Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecimize hemen başlayacağız. Bunu beraber atlatacağız" ifadeleriyle duyurdu.

Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı

KORONAYA YAKALANAN DANIŞMANI İLE AYNI UÇAKTAYDI

Trump önceki gün yaptığı açıklamada, "Hope her zaman maske takıyordu ama testi pozitif çıktı. Az önce test yaptırdım, Melania da yaptırdı. Virüse yakalanıp yakalanmadığımızı bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.

Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı

KORONAYI CİDDİYE ALMADI

Rutin olarak koronavirüs testi uygulanan ABD Başkanı Donald Trump, salgınla ilgili uyarıları hiçe saymasıyla dikkat çekiyor. Seçimler öncesinde mitinglere hız veren Trump, tüm uyarılara rağmen binlerce kişinin bir arada olduğu ortamlarda vatandaşlara sesleniyordu. Trump'ın Nevada'da bir fabrikada düzenlediği etkinlik medyada geniş yer bulmuştu. Kapalı ortamda düzenlenen mitingde binlerce Trump destekçisi iç içe oturmuş, ABD basını sosyal mesafenin hiçe sayıldığına dikkat çekerken, eyalette 50'den fazla kişinin toplanmasının yasak olduğuna vurgu yapmıştı.

Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları (14)
ÖLÜMÜNÜ BEKLE: Tez zamanda inşallah ölüm haberini aliriz
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SİNAN: Hadi inşallah. .
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HOPPSS: Covid hep zarar verdin. Şimdi bi iyilik yap ve bu adamı öldür.
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