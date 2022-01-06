Son Dakika! Biden'dan kanlı Kongre baskınının 1. yılında Trump'a ağır sözler: Seçim yenilgisini isyana çevirmek istedi

Abd'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarıyla ilgili oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

TRUMP, SENATO'DA AKLANMIŞTI

Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

BİDEN, OLAYLARI SİLAHLI AYAKLANMA OLARAK NİTELEDİ

Olayların birinci yıldönümünde Kongre'de konuşan ABD Başkanı Joe Biden, beklenildiği gibi eski ABD Başkanı Donald Trump'a yüklendi. Biden, "6 Ocak'ta insanların iradesini yok etmek istediler, eski başkan seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi" dedi. Biden ayrıca, olayları "silahlı ayaklanma" olarak nitelendirdi.

ABD tarihinde böyle bir olayın ilk kez olduğunun altını çizen Biden, "Trump için egosu demokrasiden daha önemli. Tarihimizde ilk kez bir başkan seçimi kaybetmekle kalmadı aynı zamanda barışçıl güç transferini kongre baskınıyla engellemeye çalıştı" dedi.

Biden 6 Ocak saldırıları için "insanların iradesini yok etmek istediler" derken, "ABD tarihinde 2020'den daha önemli bir seçim olmamıştır" diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

6 Ocak 2021 yılında meydana gelen kongre baskını sırasında güvenlik güçleri ve protestocular arasında gergin anlar da yaşandı. Kongre binasındaki Temsilciler Meclisi ve Senato kapılarına barikatlar kuruldu, gizli servis protestoculara silahlarını doğrulttu. Olay günü biri polis olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Protestocuların Kongre binasına girişinden 2 saat sonra Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, destekçilerine seçimlere hile karıştırıldığını yineledi ve artık eve dönmeleri gerektiği konusunda çağrıda bulundu. Ardından Twitter, Donald Trump'ın paylaşım yapmasını 12 saatliğine yasakladı. Tüm olanların ardından saat 20.00'de kongre tekrar toplandı ve delege oylarının sayımına devam etti. İlerleyen günlerde, Trump hakkında ikinci kez azil soruşturması açıldı.

OLAYLARA İLİŞKİN SORUŞTURMA HALA DEVAM EDİYOR

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak 2021'de ABD tarihine geçen olaylarla ilgili soruşturmasına devam ediyor. Şu ana kadar 700'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, baskının sembol fotoğrafları arasında yer alan ve boynuzlu şapkasıyla dikkat çeken Jacob Chansley, Kasım'da 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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