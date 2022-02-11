Son dakika! 7 kişinin öldüğü olayla öncesindeki kavgaya ilişkin davanın birleştirilmesi talebi rededildi

KONYA'da geçen yıl temmuz ayında aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi Dedeoğulları ile komşuları Keleş ailesi arasında yaşanan kavgayla ilgili 2'si tutuklu, 9 kişinin yargılanmasına devam edildi. Dedeoğulları ailesinin avukatlarının davanın, 7 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasıyla birleştirilmesi talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Geçen yıl 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta oturan Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları öldü. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taramasında yakalandı.

Mahkeme heyeti, iki davanın birleştirilmesi talebini reddetti. Heyet, Lütfi Keleş ve Ali Keleşi'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Nisan tarihine erteledi.