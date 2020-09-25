Son Dakika: 6-7 Ekim olayları soruşturmasında HDP'li isimler için de gözaltı kararı verildi
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Son Dakika: 6-7 Ekim olayları soruşturmasında HDP'li isimler için de gözaltı kararı verildi

25.09.2020 08:13 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:29

Son dakika: 6-7 Ekim 2014 yılında yaşanan ve "Kobani olayları" olarak bilinen eylemlerle ilgili yürütülen soruşturmada Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Ayhan Bilgen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 6-7 Ekim'in faillerine yönelik operasyonda, dönemin HDP MYK üyeleri gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Emine Ayna, Ayla Akat Ata ile Ayhan Bilgen de bulunuyor.

17 KİŞİ YAKALANDI

Ankara merkezli operasyonda 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Haklarında gözaltı kararı olan Alp Altınörs, Nazmi Gör, Ali Ürküt, Altan Tan, Ayla Akat Aka, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Gülfer Kaya, Beyza Üstün, Ayhan Bilgen'in aralarında olduğu 17 kişi yakalandı.

SIRRI SÜREYYA GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, Aksaray'da bir otelde olduğunu belirledi.

Otele giden ekipler, Önder'i gözaltına aldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Önder, Ankara'ya gönderildi.

Son Dakika: 6-7 Ekim olayları soruşturmasında HDP'li isimler için de gözaltı kararı verildi

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Son Dakika: 6-7 Ekim olayları soruşturmasında HDP'li isimler için de gözaltı kararı verildi

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Son Dakika: 6-7 Ekim olayları için 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika: 6-7 Ekim olayları için 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Haber Yorumları (13)
MEHMET: Doğru ama çok geç verilmiş bir karar keşke daha önceden harekete geçilseydi umarım müebbet alırlar bu vahşette kimin payı varsa idam olsaydı keşke bunun dışında ilk aklıma gelen çok geç aradan 6 yıl geçtikten sonra düğün değil bayram değil eniştem beni niye öptü??? niye daha önceden harekte geçmediniz???
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KÜRŞAD: ŞİMDİ KIROLAR VE ONLARA DESTEK VEREN ÇAĞDAŞ LAİK MODERN VATAN HAİNLERİ DÜŞÜNSÜN
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KANAGLİ: Sindirme....100 yildir basaramadiniz
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