Son Dakika: 6-7 Ekim olayları soruşturmasında HDP'li isimler için de gözaltı kararı verildi

Son dakika: 6-7 Ekim 2014 yılında yaşanan ve "Kobani olayları" olarak bilinen eylemlerle ilgili yürütülen soruşturmada Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Ayhan Bilgen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 6-7 Ekim'in faillerine yönelik operasyonda, dönemin HDP MYK üyeleri gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Emine Ayna, Ayla Akat Ata ile Ayhan Bilgen de bulunuyor. 17 KİŞİ YAKALANDI Ankara merkezli operasyonda 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Haklarında gözaltı kararı olan Alp Altınörs, Nazmi Gör, Ali Ürküt, Altan Tan, Ayla Akat Aka, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Gülfer Kaya, Beyza Üstün, Ayhan Bilgen'in aralarında olduğu 17 kişi yakalandı. SIRRI SÜREYYA GÖZALTINA ALINDI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, Aksaray'da bir otelde olduğunu belirledi. Otele giden ekipler, Önder'i gözaltına aldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Önder, Ankara'ya gönderildi.