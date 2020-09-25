Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi
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Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi

25.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:45

Adana'da bir emeklinin bankamatikten çektiği 2 bin lira parasını alıp kaçan zanlı, kıyafet alıp eğlendikten sonra polis tarafından yakalanınca, "Paranın bin lirasını harcadım, geriye kalan ise benim kötü gün param veremem" dediği öğrenildi.

Adana'da bankamatikten emekli maaşını çeken İdris Zorlu'nun 2 bin lirasını çalan zanlı, yakalandıktan sonra çaldığı paranın yerini söylememekte diretti.

Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki emekli noter katibi İdris Zorlu, maaşının 2 bin lirasını çekmek için merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bankamatiğe gitti. Zorlu, parasını almaya hazırlandığı sırada arkasına gelen bir kişi beklemeye başladı. Zorlu para çekmek için işlemlerini yaptıkça o da yaşlı adama adım adım yaklaştı. Tam bankamatik parayı verince zanlı Zorlu'dan önce parayı alıp kaçtı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi

Neye uğradığını şaşıran Zorlu, zanlının arkasından sadece bakakaldı. Zanlı ise kaçıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için araştırma başlattı.

Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi

"YILDIRIM GİBİ ALDI, KAÇTI"

İdris Zorlu, taksitlerini ödemek için parayı çektiğini ancak arkasından gelen bir kişinin parayı alıp kaçtığını belirterek, "Ben paraya elimi bile süremedim o yıldırım gibi parayı aldı kaçtı. Ne olduğunu anladım. Hiç fark etmedim onu. İlk kez başıma böyle bir şey geliyor" dedi.

Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi

7 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Ekip, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin "kapkaç", "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde bulundurmak" olaylarından emniyette 7 suç kaydı bulunan Mustafa B. olduğunu belirledi. Polis yaptığı incelemede zanlının olaydan sonra kaçış güzergahını anbean takip etti. Zanlının kaçtıktan bir süre sonra soyunmaya başladığı ve kaçmaya öyle devam ettiği de görüldü.

Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi

PARANIN YARISIYLA EĞLENMİŞ

Zanlı Mustafa B., ekiplerin çalışmasıyla olaydan yaklaşık 3 saat sonra Ulucami Mahallesi'ndeki tarihi Büyüksaat Kulesi yakınında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin paranın yarısıyla ayakkabı, pantolon, tişört, şapka, iç çamaşırı ve korona virüsten korunmak için maske alıp eğlencede harcadığı tespit edildi.

Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi

PARANIN YARISINI DA KÖTÜ GÜNLER İÇİN SAKLIYOR

Zanlının kapkaç yaptığını kabul ettiği, paranın bin lirasını harcadığını, geri kalan kısmının ise "kötü günler, dar günler için" sakladığını, paranın yerini söylemeyeceği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa B'ye ev hapsi cezası verildi.

Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi
Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi
Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi
Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi
Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi
Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi
Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi
Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
OGUZ: çok agır ceza verilmiş biraz hafifletin bu cezamı ödül mü
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....: ''Polis Dayağı'' geri gelsin.
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NİHAT: Vay adi vayyy,kötü gün için para saklamış sanki kendi alın terinle kazanmıştın?.
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