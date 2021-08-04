Son dakika 3. sayfa: CHP Ankara Milletvekili Gök, üniversite şantiyesinde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu
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Son dakika 3. sayfa: CHP Ankara Milletvekili Gök, üniversite şantiyesinde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre - CHP Ankara Milletvekili Gök, üniversite şantiyesinde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu Başkent'te özel bir üniversitenin şantiyesinde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök, yangının kısa sürede kontrol altına...

- CHP Ankara Milletvekili Gök, üniversite şantiyesinde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu

ANKARA - Başkent'te özel bir üniversitenin şantiyesinde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yer alan özel bir üniversitenin şantiyesinde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında, kaynaktan çıkan kıvılcımların yalıtım malzemelerini tutuşturması sonucu büyük bir yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, "Çok yeni bir yangın. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi haber aldıktan sonra 6. dakikada buraya gelerek 15 dakika içerisinde yangına kontrol altına alarak söndürdü" dedi.

"Soğutma çalışmaları devam ediyor"

İçinde yanıcı maddelerin olduğu bir binanın yandığını ifade eden Levent Gök, "Bunun elbette etkisi ve çevreye vereceği zarar çok daha büyüyebilirdi. Ama ABB'nin kahraman itfaiyecileri bütün bölgelerde olduğu gibi burada da kahramanlık destanı yazarak çok kısa bir süre içerisinde müdahale ile yangını söndürdüler. Şimdi soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın tamamen sönmüş durumda. Biz de arkadaşlarımızı hem kutladık hem de teşekkür ettik. Elbette bir maddi hasar var. Bu sonuçları İtfaiye Daire Başkanlığı kamuoyuyla paylaşır. Ama çok kısa bir süre içerisinde, Ankara'nın önemli bir kavşağında çıkan ve yanıcı maddelerle dolu bu binanın çok kısa sürede söndürülmesi hepimiz açısından önemli bir teselli kaynağı olmuştur" diye konuştu.

Son dakika 3. sayfa: CHP Ankara Milletvekili Gök, üniversite şantiyesinde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu
Son dakika 3. sayfa: CHP Ankara Milletvekili Gök, üniversite şantiyesinde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu
Son dakika 3. sayfa: CHP Ankara Milletvekili Gök, üniversite şantiyesinde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu
Son dakika 3. sayfa: CHP Ankara Milletvekili Gök, üniversite şantiyesinde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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