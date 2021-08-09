Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreçle ilgili Bakanlık'tan açıklama: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz
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Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreçle ilgili Bakanlık'tan açıklama: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Genç kızın, ölümünden önce polise gidip 2 kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlattığı, şüphelilerden birinin yakalandıktan sonra serbest bırakıldığı ve diğerinin ise halen arandığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Eda Nur'u intihara sürükleyen süreci ve soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Hukuki süreçte bizzat bulunacağız" dedi.

Cumartesi saat 01.00 sıralarında Çankaya Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitede meydana gelen olayda, sitenin D bloğunda bir süredir ablasıyla yaşayan Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Sitede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yerdeki Eda Nur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eda Nur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Babasını küçük yaşta kaybeden, yetiştirme yurdunda büyüyen Eda Nur'un intihardan bir gün önce polise giderek, ablası ve kendisiyle birlikte alkol alan iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını ileri sürüp şikayetçi olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolüne götürülen Eda Nur'un kontrolünde cinsel saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreçle ilgili Bakanlık'tan açıklama: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz

AİLE VE SOSYAL HİZMET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Sosyal medyada oldukça ses getiren olayla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız" sözlerine yer verdi.

Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreçle ilgili Bakanlık'tan açıklama: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ancak şikayet üzerine ismini verdiği Mehmet A. yakalanarak gözaltına alındı. Eda Nur'un ismini bilmediği, ancak Mehmet A.'nın sorgusunda ismini verdiği diğer şüpheli Yusuf G.'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Mehmet A. emniyetteki ifadesinin ardından delil yetersizliğinden serbest bırakılırken, Yusuf G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreçle ilgili Bakanlık'tan açıklama: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz
Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreçle ilgili Bakanlık'tan açıklama: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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