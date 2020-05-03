Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
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Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi

Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
03.05.2020 20:53 | Son Güncelleme: 03.05.2020 21:09

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 31 şehirde 1-3 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağında toplam 27 bin 828 kişiye ceza kesildiğini açıkladı. Öte yandan Bakanlık, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina uygulamasının sona erdiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 31 şehirde 1-3 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağının bu gece saat 24.00'da sona ereceğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı tarihten 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı belirtildi.

Öte yandan, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı belirtildi.

"20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KISITLAMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 30 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'da sona erecektir.

Buna karşılık 31 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altındaki çocuklarımız/ gençlerimizin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) ise aynı şekilde devam etmektedir.

31 ilimizdeki 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız daha önceki kısıtlama kararlarında olduğu gibi'evlerinde kalarak' yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşımız olmuştur. Karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

"27 BİN 828 KİŞİYE ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM UYGULANDI"

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Ayrıca tüm ülke genelinde gerektiğinde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında,il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığında umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

54 İLDEKİ 247 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KARARI KALDIRILDI

Bugün saat 20.00 itibari ile 47 ilimizdeki; 1 ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezra olmak üzere toplam 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır.

Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 121.051'dir. Öte yandan 54 İldeki 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tüm bu tedbirler sonuç vermeye başlamıştır, ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır.Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir.

Salgın ile mücadelede vatandaşlarımızdan ricamız;

-Toplu taşıma araçları ile seyahatlerde,

-Pazar yeri, market/süpermarket ve fırınlardan yapacakları alışverişlerinde,

-Fabrikalar, iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi toplu olarak bulunulan iş yerlerinde,

-Havaların sıcak olması nedeniyle park, bahçe, cadde, sokak, meydan gibi dış mekanlarda,

Sosyal mesafeyi ve sosyal izolasyonu sağlamaları, ayrıca belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir.

Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler vb iş yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda bu konudaki denetimlerimiz önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir.

Vatandaşlarımıza tüm bu süreçte, göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakârlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Covid- 19 salgınını hep birlikte yeneceğiz...

Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi

Güncel Manşet

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