Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı
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Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı

Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Area Araştırma Şirketi'nin ağustos ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçları paylaşıldı. Ankette AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın oy oranı 42.5 gösterilirken, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nın oy oranı 40.2 olarak verildi. İki ittifak arasındaki farkın 2,3 olduğu görüldü.

Türk siyasi arenasında iktidar ve muhalefet arasındaki tartışmalar hız kesmeden devam ederken, anketlerin nasıl şekillendiği de çok merak ediliyor. Area Araştırma Şirketi tarafından Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen son anketin sonuçları paylaşıldı.

İTTİFAKLAR ARASINDAKİ MAKAS DARALDI

"Siyasi Partilerin Risk Analizleri" adlı çalışma kapsamında katılımcılara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? sorusu soruldu. Ankette kararsız oylar dağıtıldıktan sonra AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın 42,5 oy aldığı görülürken, ana muhalefet partisi CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nın oyu ise 40, 2 olarak şekillendi. İki ittifak arasındaki makasın daralması da dikkat çeken bir diğer detay oldu.

Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ

Ankette partilerin oy dağılımda ise AK Parti liderliği kaptırmadı. Kararsız oylar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 33.4, MHP 9.1, CHP 24.9, İYİ Parti 15.4, HDP 10.9 ve diğer partiler 6.4 oy aldı.

Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı

İşte Area Araştırma'nın anketinden çıkan sonuçların tamamı:

AK Parti: 28.2

MHP: 7.7

CHP: 21.0

İYİ Parti: 13.0

HDP: 9.2

Diğer: 5.4

Karasız: 15.5

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

AK Parti: 33.4

MHP: 9.1

CHP: 24.9

İYİ Parti: 15.4

HDP: 10.9

Diğer: 6.4

İTTİFAKLARIN OY ORANLARI

(Kararsızlar dağıtılmadan)

Cumhur İttifakı (AK Parti, MHP,Büyük Birlik Partisi): 35.9

Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti): 34.0

HDP: 9.2

Diğer partiler: 5.4

Kararsız/Hiçbiri: 15.5

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

Cumhur İttifakı: 42.5

Millet İttifakı: 40.2

HDP: 10.9

Diğer partiler: 6.4

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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