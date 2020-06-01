Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor AREA Araştırma şirketi, "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Mayıs 2020" sonuçlarını açıkladı. Ankete göre AK Partİ, CHP, İYİ Parti ve HDP barajı geçerken MHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi barajı aşamıyor. Ankette en çok dikkat çeken ise İYİ Parti'nin 3 parti konumuna gelmesi oldu.

AREA Araştırma şirketi, Mayıs ayından gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı. Araştırmada, Siyasi partilerin seçmen desteği, siyasetçilerle ilgili kanaatler, olası erken genel seçim kanaati ve yeni kurulan partilere oy verme davranışı ve diğer gündem konuları ele alındı. GEÇERLİ OYLAR DAĞITILDIĞINDA AK PARTİ YÜZDE 39 ALIYOR Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yanıtlayan vatandaşların yüzde 39'u tercihini AK Parti'den yana kullanırken, yüzde 24,5 tercihini Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yüzde 12'si İYİ Parti'den, yüzde 10 ise HDP'den yana kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ise baraj altında kaldı. Babacan'ın liderliğini yaptığı DEVA Partisi'nin oylarının, Gelecek Partisi'nden daha yüksek olduğu görüldü. MERAL AKŞENER YÜKSELİŞTE "Aşağıda belirtilen siyasetçilerle ilgili genel kanaatiniz nedir?" sorusunu yanıtlayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yüzde 51,6 olumlu görüş bildirirken, yüzde 39,9'u olumsuz görüş bildirdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yükselişte olduğu izlenirken, vatandaşların yüzde 38,3'ü Meral Akşener hakkında olumlu görüş bildirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ise Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Demirtaş ve Davutoğlu takip etti. ERKEN GENEL SEÇİME OLUMSUZ YANIT Ankete katılan vatandaşların yüzde 33,3'ü erken seçimin gerekli olduğunu belirtirken, yüzde 58'i erken seçime gerek olmadığını belirtti.