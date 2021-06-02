Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar

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PİAR Araştırma Şirketi 24-29 Mayıs arasında, 26 İl'de yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Son ankete İYİ Parti damgasını vurdu. Kararsızlar dağıtıldığında İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14,8 oldu. AK Parti yüzde 34,8 alırken, CHP'nin oyu 22,7 oldu. MHP ise yüzde 10,2 aldı. İYİ Parti ile ilgili dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy koparmaları oldu.

Türkiye'de bir yandan erken seçim tartışmaları devam ederken, bir yandan da seçmenlerin nabzını ölçmek için anketler hazırlanıyor. PİAR Araştırma Şirketi, 24 - 29 Mayıs arasında 26 kentte yaş, cinsiyet, eğitim kotası uygulanarak 2411 katılımcı ile yapılan görüşmelerin sonuçlarını paylaştı.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN HDP VE MHP BARAJ SORUNU YAŞIYOR

PİAR Araştırma Şirketi, katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusunu yöneltti. Kararsız oyların dağıtılmadığı ilk sonuçlarda AK Parti yüzde 28,1, CHP yüzde 18,3, İYİ Parti 12,0, HDP yüzde 8,7, MHP yüzde 8, 3, DEVA Partisi 1,8 Memleket Partisi yüzde 1,2, Saadet Partisi yüzde 1, Gelecek Partisi yüzde 1 oranında oy aldı. Kararsız vatandaşların yüzdesi ise 13,3 oldu.

İYİ PARTİ'DEN GÖZLE GÖRÜLÜR ATAK

Kararsız oyların dağıtılmasıyla birlikte en büyük atağı yapan partinin İYİ Parti olduğu görüldü. Kararsız oyların dağıtılmasından sonra AK Parti yüzde 34,8 CHP yüzde 22,7, İYİ Parti yüzde 14, 8, HDP yüzde 10,7, MHP yüzde 10,2, DEVA Partisi yüzde 2,2, Memleket Partisi yüzde 1, 5, Saadet Partisi yüzde 1,2, Gelecek Partisi yüzde 1,2 ve diğer partiler yüzde 0,7 oranında şekillendi.

İYİ PARTİ CUMHUR İTTİFAKI'NDAN 3 PUAN ALDI

PİAR Araştırma Şirketi'nin anketle ilgili verdiği bir başka detay da dikkat çekti. Buna göre şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'ndan 3 puan kopardığı belirtilerek, "İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'ndan aldığı 3 puan ve Deva ile Gelecek partilerinin aldığı 2.8 puan dışında kalan iktidar seçmenleri, ya kararsızlar tarafında kalmış ya da oy kullanmamayı tercih edeceklerini belirtmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.